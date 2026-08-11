Lumax Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lumax Industries äußerte sich am 08.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 54,64 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 38,71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,23 Milliarden INR – ein Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lumax Industries 9,23 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at