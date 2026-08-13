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13.08.2026 06:31:29
Lumax International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Lumax International gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 2,67 TWD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lumax International 2,11 TWD je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 2,05 Milliarden TWD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lumax International 1,83 Milliarden TWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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