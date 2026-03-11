Lumax International präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lumax International stellte am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,32 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,02 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,21 Milliarden TWD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,06 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatte Lumax International ein EPS von 10,48 TWD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,01 Prozent auf 7,36 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,83 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at