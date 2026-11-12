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12.11.2026 06:31:28
Lumax International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Lumax International stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 2,35 TWD. Im letzten Jahr hatte Lumax International einen Gewinn von 2,64 TWD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 2,26 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,70 Milliarden TWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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