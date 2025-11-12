Lumax International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lumax International hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,64 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,70 Milliarden TWD – das entspricht einem Minus von 14,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,99 Milliarden TWD in den Büchern gestanden hatten.

