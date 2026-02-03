UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
|
04.02.2026 00:00:02
Lumbard Kellner Loads Up UiPath With 224,000 Shares Bought
Lumbard & Kellner, LLC initiated a new position in UiPath (NYSE:PATH), according to a February 3, 2026, SEC filing.According to a SEC filing dated February 3, 2026, Lumbard & Kellner, LLC established a new position in UiPath, acquiring 224,337 shares during the fiscal fourth quarter ended December 31, 2025. The estimated value of the purchase was $3.68 million, calculated using the quarterly average price. The quarter-end position was valued at $3.68 million, reflecting the combined effect of the share acquisition and stock price changes.UiPath is a leading provider of enterprise automation software, enabling organizations to automate repetitive business processes at scale. The company leverages artificial intelligence and low-code tools to help clients increase operational efficiency and ensure compliance. UiPath's platform-centric strategy and broad customer base provide a competitive edge in the rapidly expanding automation market.
Analysen zu UiPath
