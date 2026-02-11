|
Lumbee Guaranty Bank Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Lumbee Guaranty Bank Registered hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Lumbee Guaranty Bank Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Lumbee Guaranty Bank Registered hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 24,59 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 24,14 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
