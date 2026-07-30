Lumbee Guaranty Bank Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lumbee Guaranty Bank Registered präsentierte in der am 27.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lumbee Guaranty Bank Registered einen Umsatz von 6,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at