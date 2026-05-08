Lumbee Guaranty Bank Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lumbee Guaranty Bank Registered hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,40 Prozent auf 6,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at