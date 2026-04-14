Bots Aktie
WKN DE: A2P897 / ISIN: PRU0R13K1088
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15.04.2026 00:54:29
Lumen CEO says AI bots are taking over the Internet
The company handles 65 per cent of global Internet trafficWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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