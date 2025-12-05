CenturyLink Aktie
WKN: 866405 / ISIN: US1567001060
|
05.12.2025 14:47:42
Lumen Technologies CTO Dave Ward Steps Down; Jim Fowler Named Replacement
(RTTNews) - Lumen Technologies, Inc. (LUMN), a networking company, Friday announced that its Chief Technological Officer Dave Ward is leaving the company to accept the role of President and Chief Architect at Salesforce.
Jim Fowler will be replacing him, effective January 5, 2026.
Fowler has served on Lumen's Board of Directors since 2023. Previously, he was the CTO of Nationwide Insurance. Prior to Nation Wide, he was in General Electric for nearly two decades.
In pre-market activity, LUMN shares were trading at $8.73, up 0.47% on the New York Stock Exchange.
