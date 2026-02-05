|
Lumen Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Lumen Technologies lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz lag bei 3,04 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 8,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,750 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,40 Milliarden USD – eine Minderung um 5,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,11 Milliarden USD eingefahren.
