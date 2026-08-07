Lumen Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Lumen Technologies hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,920 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Lumen Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,81 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at