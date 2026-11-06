Lumen Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Lumen Technologies hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Lumen Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,72 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at