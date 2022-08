Lumen Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lumen Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2022 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,350 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lumen Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,61 Milliarden USD im Vergleich zu 4,92 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,457 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 4,58 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at