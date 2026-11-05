LumenRadio Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LumenRadio Registered lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,860 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,46 Prozent auf 61,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte LumenRadio Registered 65,2 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at