LumenRadio Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

LumenRadio Registered hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,86 SEK. Im letzten Jahr hatte LumenRadio Registered einen Gewinn von 0,830 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 65,2 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65,9 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at