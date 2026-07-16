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16.07.2026 06:31:29
LumenRadio Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
LumenRadio Registered hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LumenRadio Registered ein EPS von -0,240 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62,3 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 55,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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