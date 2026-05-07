Lumentum: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lumentum gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,640 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 808,4 Millionen USD gegenüber 425,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at