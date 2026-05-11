Lumentum Holdings Aktie

Lumentum Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

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11.05.2026 17:22:00

Lumentum builds on its scorching stock rally after earning a spot in this hot index

Lumentum’s stock performance ranks fifth in the S&P 500 this year. Now the optical company is set to join the Nasdaq-100.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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