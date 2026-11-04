Lumentum hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Lumentum präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,26 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 136,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lumentum einen Umsatz von 533,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at