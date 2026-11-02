Lumentum Holdings Inc. Reports Climb In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - Lumentum Holdings Inc. (LITE) reported earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $360.3 million, or $3.54 per share. This compares with $4.2 million, or $0.05 per share, last year.

Excluding items, Lumentum Holdings Inc. reported adjusted earnings of $461.1 million or $4.57 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 136.4% to $1.262 billion from $533.8 million last year.

Lumentum Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $360.3 Mln. vs. $4.2 Mln. last year. -EPS: $3.54 vs. $0.05 last year. -Revenue: $1.262 Bln vs. $533.8 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 5.90 To $ 6.20 Next quarter revenue guidance: $ 1.575 B To $ 1.625 B