Lumentum Holdings Shares Rise 7%

(RTTNews) - Lumentum Holdings Inc. (LITE) shares climbed 7.32 percent to $409.37 in active trading on Friday, despite no company-specific news driving the move. The stock gained $27.93 on the session, suggesting buying interest tied to broader sector or market momentum.

Lumentum was trading around $409.37, compared with a previous close of $381.44 on the Nasdaq. The stock opened at $406.25 and moved between an intraday low of $400.02 and a high of $448.00.

Trading volume reached about 3.6 million shares, compared with an average volume of roughly 4.6 million shares. The stock's 52-week range stands at $45.65 to $448.00.