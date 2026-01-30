Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|
30.01.2026 17:07:40
Lumentum Holdings Shares Rise 7%
(RTTNews) - Lumentum Holdings Inc. (LITE) shares climbed 7.32 percent to $409.37 in active trading on Friday, despite no company-specific news driving the move. The stock gained $27.93 on the session, suggesting buying interest tied to broader sector or market momentum.
Lumentum was trading around $409.37, compared with a previous close of $381.44 on the Nasdaq. The stock opened at $406.25 and moved between an intraday low of $400.02 and a high of $448.00.
Trading volume reached about 3.6 million shares, compared with an average volume of roughly 4.6 million shares. The stock's 52-week range stands at $45.65 to $448.00.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.