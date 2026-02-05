Lumentum präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lumentum hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,89 USD. Im letzten Jahr hatte Lumentum einen Gewinn von -0,880 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 665,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lumentum 402,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at