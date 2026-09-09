Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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09.09.2026 14:59:01
Lumentum President Sells 1,500 Shares
Wupen Yuen, President, Global Bus. Units at Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE), sold 1,500 shares of common stock between Aug. 28, 2026, and Sept. 1, 2026. SEC Form 4 filing
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($912.33); post-transaction value based on September 01, 2026, market close ($868.95).
Lumentum Holdings is a global leader in optical and photonic product manufacturing with a market capitalization of $67 billion and TTM revenue of $3 billion.
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