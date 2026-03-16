Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
16.03.2026 16:17:41
Lumentum Shares Rise Nearly 6% On AI Networking Demonstration With Marvell
(RTTNews) - Lumentum Holdings Inc. (LITE) shares gained 5.77 percent to $658.43, rising $35.93 on Monday, after the company announced a live AI networking demonstration with Marvell Technology, Inc. at the upcoming OFC 2026.
The stock is currently trading at $658.43 compared with its previous close of $622.50. Shares opened at $655.99 and traded between $645.49 and $672.99 during the session on the Nasdaq. Trading volume reached about 1.81 million shares, below the average volume of about 4.96 million shares.
The companies said the demonstration will showcase Marvell optical connectivity solutions interoperating with Lumentum's R300 optical circuit switching platform, aimed at improving bandwidth, lowering latency and reducing power consumption for AI data centre networks. The announcement highlights growing demand for optical networking technologies as AI infrastructure scales.
The stock has traded in a 52-week range of $45.65 to $783.80.
Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
