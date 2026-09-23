Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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23.09.2026 21:09:23
Lumentum Shares Up Over 2% After Key Trading Signal
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Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
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21.09.26
|S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lumentum-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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18.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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18.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
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16.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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16.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
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16.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 nachmittags in Grün (finanzen.at)
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16.09.26
|Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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16.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Lumentum Holdings Inc
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|Lumentum Holdings Inc
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