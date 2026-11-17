Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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17.11.2026 14:54:20
Lumentum Stock Climbs on Report of Looming U.S. Curbs on Chinese Data Center Gear
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