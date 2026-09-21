Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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21.09.2026 21:40:20
Lumentum Stock Gains as New Optical Module Targets Hyperscale AI Demand
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Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
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