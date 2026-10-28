Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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28.10.2026 22:55:11
Lumentum Stock Soars 17% on Marvell Takeover Talk
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