Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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04.08.2026 21:05:24
Lumentum Stock Soars on Trump’s Ban of Chinese Components
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Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
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03.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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03.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
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03.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500-Anleger greifen zu (finanzen.at)
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03.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Montagnachmittag (finanzen.at)
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03.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
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03.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 mit Zuschlägen (finanzen.at)
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03.08.26
|S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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29.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)