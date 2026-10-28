Lumentum vs. Sandisk: Which Tech Stock Is the Better Buy in November?

As the digital economy expands, choosing the right infrastructure backbone is essential for long-term growth. Should you bet on Lumentum (NASDAQ:LITE) or Sandisk (NASDAQ:SNDK) for your portfolio?

Lumentum focuses on optical and photonic technologies that power high-speed data centers, while Sandisk specializes in flash-memory solutions for everything from consumer gadgets to massive cloud systems. Both play critical roles in the artificial intelligence build-out, making them top contenders in the hardware space.

Lumentum designs and manufactures optical components that enable high-speed data transmission for cloud infrastructure and telecommunications. The company serves a diverse range of industries, including industrial manufacturing and sensing, but relies heavily on a small group of major customers.

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