Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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28.10.2026 13:30:01
Lumentum vs. Sandisk: Which Tech Stock Is the Better Buy in November?
As the digital economy expands, choosing the right infrastructure backbone is essential for long-term growth. Should you bet on Lumentum (NASDAQ:LITE) or Sandisk (NASDAQ:SNDK) for your portfolio?
Lumentum focuses on optical and photonic technologies that power high-speed data centers, while Sandisk specializes in flash-memory solutions for everything from consumer gadgets to massive cloud systems. Both play critical roles in the artificial intelligence build-out, making them top contenders in the hardware space.
Lumentum designs and manufactures optical components that enable high-speed data transmission for cloud infrastructure and telecommunications. The company serves a diverse range of industries, including industrial manufacturing and sensing, but relies heavily on a small group of major customers.
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Analysen zu Western Digital Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Lumentum Holdings Inc
|786,60
|1,68%
|Western Digital Corp.
|346,70
|3,65%
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