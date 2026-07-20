Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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20.07.2026 23:05:00
Lumentum’s stock just got a lot more interesting — and Barclays has turned bullish
A Barclays analyst now recommends Lumentum’s stock after a period of substantial underperformance relative to the broader chip sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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