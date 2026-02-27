Lumi Rental stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lumi Rental hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,69 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,900 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lumi Rental im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 435,7 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 408,6 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,60 SAR beziffert, während im Vorjahr 3,28 SAR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,75 Prozent auf 1,69 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,55 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at