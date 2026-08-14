Luminar Media Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Luminar Media Group hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 38,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at