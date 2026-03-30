Luminar Technologies A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Luminar Technologies A hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,7 Millionen USD – eine Minderung von 43,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22,5 Millionen USD eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -6,330 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Luminar Technologies A ein EPS von -8,700 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 66,01 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 75,39 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at