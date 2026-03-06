Lumine Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lumine Group lud am 04.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,26 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lumine Group 0,150 CAD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lumine Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 301,6 Millionen CAD im Vergleich zu 261,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,640 CAD beziffert, während im Vorjahr -1,660 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Lumine Group im vergangenen Geschäftsjahr 1,07 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lumine Group 915,64 Millionen CAD umsetzen können.

