Lumine Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lumine Group lud am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Lumine Group mit einem Umsatz von insgesamt 257,2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at