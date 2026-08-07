Lumine Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lumine Group hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lumine Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 325,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 254,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at