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08.05.2026 06:31:29
Lumine Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Lumine Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Lumine Group 0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Lumine Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 285,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 256,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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