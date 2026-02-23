Lumito Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lumito Registered hat sich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,50 SEK, nach -11,040 SEK im Vorjahresvergleich.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 12,50 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -33,110 SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at