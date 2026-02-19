Lunai Bioworks präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lunai Bioworks hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lunai Bioworks -0,400 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at