Lunai Bioworks veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lunai Bioworks hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -60,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,060 USD beziffert. Im Vorjahr waren -86,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at