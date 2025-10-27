|
Lundbeck Announces Adoption Of ChatGPT Enterprise; To Integrate AI Into Daily Workflows
(RTTNews) - H. Lundbeck A/S (HLUKF.OB) announced a strategic collaboration with OpenAI. Through the deployment of ChatGPT Enterprise, Lundbeck plans to empower employees with AI capabilities designed to accelerate discovery, enhance decision-making, and drive efficiency. By integrating OpenAI's AI tools into daily workflows, Lundbeck aims to free individuals and teams from repetitive tasks.
Together, the companies will explore AI-driven use cases across research, development, and commercial functions. Lundbeck said, following a successful pilot, it has already seen how ChatGPT accelerates research, streamlines analysis, and boosts quality across functions.
