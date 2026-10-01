H. Lundbeck A-S Registered b Aktie
WKN DE: A3DMBV / ISIN: DK0061804770
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01.10.2026 09:19:57
Lundbeck Reports Positive Phase IV THRIVE Results For Eptinezumab In Migraine
(RTTNews) - H. Lundbeck A/S (HLBBF) announced headline results from the Phase IV THRIVE trial evaluating eptinezumab, an investigational humanised monoclonal antibody administered intravenously, in adults with migraine who had an inadequate response to one prior CGRP-targeting preventive therapy.
According to the company, the primary endpoint analysis of the phase IV THRIVE trial showed that 60% of participants reported being 'much improved' or 'very much improved' at week 24 after treatment with eptinezumab.
Eptinezumab was generally well tolerated with no new safety signals identified in this population.
The study aims to provide data on treatment sequencing following previous CGRP-targeted preventive therapy.
Full trial results will be presented at future scientific congresses.
HLBBF has traded between $5.70 and $7.30 over the last year. The stock closed Wednesday's trade at $6.76.
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