Lundbergfoeretagen (B): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lundbergfoeretagen (B) gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26,49 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lundbergfoeretagen (B) ein EPS von 7,09 SEK je Aktie vermeldet.

Lundbergfoeretagen (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,31 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,36 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at