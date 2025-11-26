|
Lundbergfoeretagen (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Lundbergfoeretagen (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,99 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 8,65 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Lundbergfoeretagen (B) mit einem Umsatz von insgesamt 6,61 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,82 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,02 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
