Lundbergfoeretagen (B): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lundbergfoeretagen (B) lud am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18,92 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,850 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,67 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,47 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Lundbergfoeretagen (B) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 48,70 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 25,41 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Lundbergfoeretagen (B) im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 7,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 29,07 Milliarden SEK im Vergleich zu 31,37 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at