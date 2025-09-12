|
12.09.2025 04:53:56
Lundin Gold CEO Ron Hochstein To Step Down; Names Jamie Beck CEO
(RTTNews) - Lundin Gold Inc. (LUG.ST, LUG.TO) announced that Ron Hochstein will step down as President, Chief Executive officer, and Director of the Company after ten years of transformative leadership.
Jamie Beck, former President, Chief Executive officer, and Director of Filo Corp., will be appointed President, CEO, and Director of Lundin Gold, effective November 7, 2025.
Lundin Gold noted that Jamie will begin working with Lundin Gold immediately to ensure a smooth leadership transition—reflecting the Company's long-term commitment to governance, continuity, and sustainable growth.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Entscheid im Fokus: ATX und DAX schließen im Plus -- US-Indizes letztlich stärker - neue Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Neue Allzeithochs in Japan
Am heimischen Aktienmarkt agierten Anleger am Donnerstag mit leichten Käufen. An der Börse in Deutschland ging es auch nach oben. An der Wall Street ging es aufwärts. An den Börsen in Asien dominieren die Bullen.