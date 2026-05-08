Lundin Gold öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lundin Gold lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 CAD gegenüber 0,920 CAD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 778,3 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 511,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at